Актрисе пришлось сменить профессию.

Украинская актриса театра и кино Екатерина Вишневая, которая известна по сериалам "Женский доктор", "Село на миллион" и "Хороший парень", рассказала о заработках во время войны.

Она вместе с маленькой дочкой поехала сразу в Черкасскую область, однако позже вынужденно эмигрировала с ней в Литву. По словам Екатерины, путь к границе был сложный, но им удалось выехать и найти жилье.

"Осели в небольшом городке Алитус. Нас поселили у невероятных людей, теперь считаем их своей семьей. Они отдали нам отдельное помещение, которое служило им сауной. Помогали чем могли", - рассказала Вишневая в интервью изданию OBOZ.UA.

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Но позже актриса начала пытаться искать работу. Екатерина отметила, что вариантов было мало и как актриса она не могла зарабатывать. Поэтому согласилась на то, что было.

"Пошла разнорабочей в теплицу. К цветам нас не допускали. Работали на конвейере, где смешивалась земля и удобрение с химикатами, а нам такую смесь нужно было фасовать в горшки. Это очень тяжелая и грязная работа. Удобрение было везде - в носу, глазах, ушах. Платили немного, поэтому контингент работниц собрался соответствующий, большинство - социально неблагополучные женщины. И они нас, украинок, откровенно притесняли. "Чего в белых кроссовках ходишь?" - "У меня других нет" - "Почему на перекур с нами не выходишь?"- "Не курю" - "Если откажешься мыть туалет, мы тебя туда головой окунем" - "Только попробуйте".

Вишневая прожила за границей семь месяцев и в конце концов вернулась домой. Но в Украине кинопроизводство почти остановилось, а один спектакль в месяц в театре не приносил ей больших заработков.

Поэтому женщина решила устроиться в детский сад. Там она преподавала актерское мастерство дважды в неделю и имела стабильный доход.

"Порой чувствовали себя как когда-то наши родители в 90-е. Света нет, а у нас в квартире все на электричестве. Готовила "Мивину" в термосе, покупала шаурму на улице. Потом у меня понемногу начали появляться съемки", - вспомнила Екатерина.

Напомним, ранее звезда "Поймать Кайдаша" Роман Ясиновский рассказал о необычной подработке.

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