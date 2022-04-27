По словам Танковича, ему еще повезло.

Украинский шоумен и комик Дмитрий Танкович заявил, что российские оккупанты побывали и в его доме тоже. Но ему повезло, что дом хотя бы не попал под обстрелы.

По его словам, захватчики размародерили его дом в Буче. К счастью, ракеты не попали в дом, а также там не было мин.

"После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло. Его только размародерили. Мины и ракеты туда не попали", – сказал Танкович в эфире телеканала ICTV.

Он добавил, что впервые увидел фотографии из Бучи, Ирпеня и Гостомеля в тот день, когда у него должен был состояться благотворительный концерт в Польше. Но после увиденного он должно не мог собраться с мыслями и переживал, что выступление может сорваться. Но, к счастью, концерт таки состоялся.

Напомним, ранее Дмитрий Танкович заявил, что презирает трусливых россиян, которые молчат о войне в Украине.

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