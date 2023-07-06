Ее уже успели оплакать родственники и коллеги.

В сети распространяется информация о смерти российской певицы украинского происхождения Лолиты. Ее уже успели оплакать родственники в Германии.

Однако, как выяснилось позже, эту информацию распространили мошенники. Они взломали страницу Милявской в Instagram и начали писать ее близким и друзьям.

"Коллеги мои дорогие, спасибо вам огромное. Теперь я буду знать, кто будет по мне плакать, когда появилось сообщение, что я сдохла. Но появилось оно странным образом в Германии, и все, кто там, меня оплакали. Но хорошо, теперь я точно знаю, кому я не безразлична", - высказалась певица.

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Также она сообщила, что мошенники якобы требуют деньги у ее знакомых от ее имени. Милявская рассказала, что некоторым они отправляли даже ее голосовые сообщения.

"Они совершенно невинного содержания. Личные, но все это вплетено в контекст криптовалюты", - добавила предательница.

Напомним, ранее Лолита жестко опозорилась прямо на сцене. Она вышла на сцену в черном мини-платье, которое оголяло ее ноги. В этом образе она повернулась спиной к зрителям и показала им "пятую точку".

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