Российская певица Лолита выступила на одном из концертов, во время которого опозорилась на всю страну. Она вышла на сцену в черном мини-платье, которое оголяло ее ноги.
Позже ведущая концерта Настя Ивлеева спросила у артистки, может ли она повернуться задом к зрителям. Последняя сделала это, еще и нагнулась, тем самым показав "пятую точку".
В сети уже пошутили, что Лолита последовала примеру Бьянки, которая недавно сделала точно так же.
Как отреагировали пользователи сети
- "Старая дура"
- "Чтобы жизнь к тебе повернулась тем же местом"
- "Совсем без мозгов"
- "Женщина без комплексов"
- "Такое впечатление, что они все таким образом протестуют. Что у них в головах? Ладно, первая по глупости, ну, эта уже на седьмом десятке, уже о душе надо думать, а она свою обвислую задницу показывает"
Выходки Лолиты
Недавно Лолита без белья потрясла обвисшими формами в откровенном платье на фестивале ЖАРА MUSIC AWARDS в России.
Также певица не скрывает, что давала концерты, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
"Я выходила пару раз на сцену под градусом. Это случалось, когда я была помоложе. Это было ужасно и просто страшно", - говорила певица.
Стоит отметить, что пропутинскую артистку неоднократно обвиняли в алкоголизме.