Певица показала задницу зрителям.

Российская певица Лолита выступила на одном из концертов, во время которого опозорилась на всю страну. Она вышла на сцену в черном мини-платье, которое оголяло ее ноги.

Позже ведущая концерта Настя Ивлеева спросила у артистки, может ли она повернуться задом к зрителям. Последняя сделала это, еще и нагнулась, тем самым показав "пятую точку".

В сети уже пошутили, что Лолита последовала примеру Бьянки, которая недавно сделала точно так же.

Видео дня

Как отреагировали пользователи сети

"Старая дура"

"Чтобы жизнь к тебе повернулась тем же местом"

"Совсем без мозгов"

"Женщина без комплексов"

"Такое впечатление, что они все таким образом протестуют. Что у них в головах? Ладно, первая по глупости, ну, эта уже на седьмом десятке, уже о душе надо думать, а она свою обвислую задницу показывает"

Выходки Лолиты

Недавно Лолита без белья потрясла обвисшими формами в откровенном платье на фестивале ЖАРА MUSIC AWARDS в России.

Также певица не скрывает, что давала концерты, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

"Я выходила пару раз на сцену под градусом. Это случалось, когда я была помоложе. Это было ужасно и просто страшно", - говорила певица.

Стоит отметить, что пропутинскую артистку неоднократно обвиняли в алкоголизме.

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