Исполнительница с улыбкой на лице развлекала россиян.

Пока Россия кошмарит украинцев в новогоднюю ночь, предательница Таисия Повалий без зазрения совести выступает перед рашистами. Она снялась в "огоньке" и спела "Червону руту".

Соответствующие видео вмиг разлетелись в сети. Артистка, предавшая Украину, поет легендарную песню Владимира Ивасюка в тот момент, когда РФ запускает ракеты и дроны по ее родной стране.

Напомним, в Украине после 00:00 1 января объявили масштабную воздушную тревогу, во время которой РФ устроила обстрел Киева.

Видео дня

Выступила Повалий на известной пропагандисткой помойке "Россия-1". На сцену она вышла в черном платье и белом мехе. Дополнила образ украшениями на шее и собранными волосами.

Таисия Повалий и ее позиция по войне в Украине

Артистка родилась в селе Шамраевка Киевской области, но решила достигать карьерных высот в стране-агрессоре. Она - завсегдатай российских концертов и "огоньков".

После начала полномасштабной войны России против Украины Повалий решила не высказываться на эту тему, она продолжает цинично молчать о том, как РФ обстреливает ее родную страну.

В октябре 2022 года певица была включена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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