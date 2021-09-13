Певица Аланис Мориссетт поделилась ранее неизвестным травмирующим фактом из прошлого.

Всемирно известная канадская актриса и певица Аланис Мориссетт призналась, что в юности несколько раз становилась жертвой изнасилования.

Об этом, как сообщает Washington Post, она рассказала в новом документальном фильме.

В ленте Элисон Клейман Jagged обладательница семи статуэток "Грэмми" рассказала, что еще до пика своей популярности в 90-ых она занималась сексом с несколькими взрослыми мужчинами.

Мориссетт уточнила, что тогда ей было 15 лет, и она еще никогда об этом публично не заявляла.

Читайте такжеЛеди Гага откровенно рассказала об изнасиловании и беременности"Я потратила годы на терапию, чтобы просто признать факт виктимизации самой себя. Я всегда утверждала, что дала согласие, но мне напоминали: "Тебе было 15, в 15 еще не наступает возраст согласия". А сейчас я считаю иначе: они были педофилами. Согласно закону, это было изнасилование", - говорит Аланис Мориссетт.

Стоит отметить, что, согласно канадскому законодательству, возраст сексуального согласия в стране наступает в 16 лет.

47-летняя певица не стала называть имена тех, кого она обвинила в изнасиловании, но утверждает, что обращалась за помощью к некоторым коллегам по цеху.

"Я рассказала об этом нескольким людям, но меня не услышали", - говорит артистка.

Jagged - это документальный фильм о пике популярности Аланис Мориссетт, наступившем после выпуска альбома Jagged Little Pill в 1995 году. Всего было продано более 10 миллионов копий пластинки, после чего ее адаптировали в театральную постановку.

Впрочем, Мориссетт уже не первая именитая артистка, которая признается, что стала жертвой сексуальных преступлений. Ранее в этом месяце актриса Анджелина Джоли рассказала о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

Автор: Станислав Кожемякин