Сейчас Потап находится в Испании.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину, защищает нашу страну от российских оккупантов на передовой, призвал рэпера Потапа вернуться на Родину.

По его словам, Потап в Украине может сделать больше, чем в Испании. Он добавил, что украинцам нужна помощь рэпера, поэтому он хочет, чтобы Потап скорее вернулся домой.

"У нас есть культурный десант, который сделал Коля Серга. И ты можешь приехать к нам и быть с людьми на передовой. Им нужна твоя помощь больше, чем где-нибудь в Испании или Америке. Я очень хочу, чтобы такой сильный человек, как Потап, вернулся. Потому что он может быть крутым транссетером. Возвращайся", - сказал Салем в программе "ЖВЛ".

Телеведущий уточнил, что не призывает Потапа взять в руки оружие и идти на передовую, но поддержать сейчас украинцев и военных он может.

Напомним, ранее ведущий Демин объяснил, почему Каменских вернулась в Украину без Потапа.

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