Певица решила расставить все точки в вопросе их отношений.

Уже больше года по сети ходят слухи о возможном разводе известного рэпера Алексея Потапенко, он же Потап, который сейчас отсиживается за границей, и певицы Насти Каменских. Исполнительница впервые прокомментировала сплетни и ответила, действительно ли разорвала отношения с Алексеем.

Со временем сплетен о разрыве отношений звездных супругов становится все больше. А сами звезды начинают отчаянно защищаться и опровергать информацию. В частности, певица и рэпер поздравляют друг друга публично в соцсетях и публикуют архивные романтические фото.

Однако это не вызывает доверия у их поклонников. Как известно, пара даже не живет вместе. Каменских жила в Мексике, а сейчас приехала на некоторое время в Украину. В то же время Потап успел пожить в нескольких европейских странах, но в последний раз он осел в Болгарии.

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Более того, знаменитостям даже приписывают романы на стороне. Последней причиной разрыва артистов называют вероятные отношения Потапенко с Анной Андрийчук - экс-женой Позитива и бывшей подругой Насти.

Правда, возможные измены мужа Каменских обсуждать не стала. Но она решила расставить все точки над "і" в вопросе о разводе с Потапом. Она подчеркнула, что в их отношениях все хорошо. По ее словам, если она решится на развод, то сама сообщит об этом.

"Я расставляла их (точки над "і" - УНИАН) очень много раз, если честно. И меня очень удивляло, что продолжали писать, что мы расстаемся, когда я говорю: "Мы не расстались, мы не расстаемся, мы даже никогда не делали такое заявление". Ничего не было, чтобы подумали, что мы расстаемся. Я не развожусь со своим мужем. И когда я захочу это сделать, поверьте, я вам сообщу сама. И никому эту новость не отдам", - отметила исполнительница на шоу "Утро в большом городе".

Что известно об отношениях Потапа и Насти

Потап и Каменских начали работать вместе в 2006 году как дуэт "Потап и Настя", быстро получив популярность благодаря своим хитам.

В течение многих лет ходили слухи об их романе, но они долго не подтверждали свои отношения. Лишь в 2019 году пара официально объявила о своем браке. Свадьба состоялась 23 мая 2019 года и стала одним из крупнейших событий в украинском шоу-бизнесе тогда.

Настя Каменских (NK) начала сольную карьеру, выпуская песни как на украинском, так и на испанском языках, тогда как Потап сосредоточился на продюсерской деятельности и написании музыки. Сейчас знаменитости преимущественно живут за границей и не спешат возвращаться в Украину на постоянную основу.

Напомним, ранее Настя Каменских резко ответила на хейт относительно исполнения ею русскоязычных песен.

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