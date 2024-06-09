Украинский рэпер и музыкальный продюсер Потап, который во время войны живет за границей и гастролирует по европейским городам, рассказал о своей пользе Украине и "нарвался" на новую порцию хейта.
В частности, 43-летний артист отметил, что он помогает экономике своей страны, ведь обеспечивает рабочие места команде и создает новые во время полномасштабного вторжения.
"Я много рассказывал о сфере развлечений, но сегодня хочу немного остановиться на экономическом аспекте. В среднем эта отрасль составляет 2,5-3% мирового ВВП, то есть примерно $1,8-2,7 триллионов. Для сравнения: ВВП Украины - 6,5 триллионов. Это показатель того, что отрасль востребована, поэтому украинским представителям этой индустрии нужно расширять границы своей деятельности, развиваться и вносить вклад в экономику Украины, что так необходимо во время войны. Индустрия развлечений способствует созданию новых рабочих мест, поэтому я активно продолжаю расширять географию своих проектов", - написал Потап в своем Instagram.
Реакция украинцев
Такое заявление артиста возмутило украинцев в сети.
- "Ты кроме своего кошелька ничего не поднимаешь"
- "Лучше бы меньше за границей прятался! Поэтому сиди тихонько и ничего не пиши"
- "Позор тебе"
- "Как микрофон заменяет дрон?"
- "Звучит как оправдание чувака, который уехал из Украины".
Напомним, ранее сын Потапа рассказал, реагирует ли отец на хейт в сети.