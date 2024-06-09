Он сделал новое заявление в сети.

Украинский рэпер и музыкальный продюсер Потап, который во время войны живет за границей и гастролирует по европейским городам, рассказал о своей пользе Украине и "нарвался" на новую порцию хейта.

В частности, 43-летний артист отметил, что он помогает экономике своей страны, ведь обеспечивает рабочие места команде и создает новые во время полномасштабного вторжения.

"Я много рассказывал о сфере развлечений, но сегодня хочу немного остановиться на экономическом аспекте. В среднем эта отрасль составляет 2,5-3% мирового ВВП, то есть примерно $1,8-2,7 триллионов. Для сравнения: ВВП Украины - 6,5 триллионов. Это показатель того, что отрасль востребована, поэтому украинским представителям этой индустрии нужно расширять границы своей деятельности, развиваться и вносить вклад в экономику Украины, что так необходимо во время войны. Индустрия развлечений способствует созданию новых рабочих мест, поэтому я активно продолжаю расширять географию своих проектов", - написал Потап в своем Instagram.

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Реакция украинцев

Такое заявление артиста возмутило украинцев в сети.

"Ты кроме своего кошелька ничего не поднимаешь"

"Лучше бы меньше за границей прятался! Поэтому сиди тихонько и ничего не пиши"

"Позор тебе"

"Как микрофон заменяет дрон?"

"Звучит как оправдание чувака, который уехал из Украины".

Напомним, ранее сын Потапа рассказал, реагирует ли отец на хейт в сети.

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