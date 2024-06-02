Парень также признался, какой совет дал ему артист.

15-летний сын рэпера Потапа - Андрей Потапенко - рассказал, как отец реагирует на хейт в сети и влияет ли это на их отношения.

По словам подростка, исполнитель не обращает внимания на критику. Более того, Андрей отметил, что он учит его тоже не читать негативные комментарии. А когда они видятся с Потапом, который сейчас находится за границей, то не вспоминают о хейте подписчиков.

"Чтобы быть спокойным, когда на тебя кто-то говорит что-то плохое, нужно не обращать на это внимания и говорить: "Пусть говорят". Мне помогает это делать мой отец. Все знают, как его не любят в Украине, но я к нему приезжаю. Когда мы вместе с ним, то он веселый, потому что он не смотрит на тех, кто говорит о нем какое-то дерьмо. Я пожелаю это всем: "Не смотреть на тех, кто говорит о тебе дерьмо", - рассказал парень в программе "Люкс ФМ".

Андрей также назвал самый ценный совет, который ему давал отец в последнее время.

"Самый ценный совет от папы: "Когда ты любишь какую-то женщину, надо носить с собой защиту", - сказал сын Потапа, имея в виду средства контрацепции.

Напомним, ранее Ирина Горовая рассказала об общении Потапа с их сыном и его методах воспитания.

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