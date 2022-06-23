Потап простудил лицевой нерв.

Украинский артист и продюсер Алексей Потапенко выступил на благотворительном концерте в Мадриде. Накануне он простудил лицевой нерв, поэтому не смог ни петь, ни разговаривать.

Он взял коробку и спустился к зрителям в зал, чтобы собрать деньги на помощь Украине. По его словам, ему удалось собрать 10 тысяч евро.

"Имел честь выступать для украинцев в Мадриде вместе с "Кварталом 95", MONATIK, Тиной Кароль, Wellboy, Pianoboy и другими звездами! Несмотря на то, что простудил нерв на лице и не мог выдать 1000% как исполнитель — не растерялся! И вышел собирать средства для Украины прямо к людям!" – поделился артист в своем Instagram.

Он добавил, что для него было важно помочь Украине, даже несмотря на то, что он не смог выполнить свою роль как артист.

Напомним, ранее Настю Каменских и Потапа захейтили в сети. Артистов обвинили в том, что они уехали из Украины, пока здесь идет полномасштабная война.

Вас также могут заинтересовать новости: