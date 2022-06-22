Причиной хейта стало то, что артисты выехали из Украины во время войны.

Украинские артисты Настя Каменских и Алексей Потапенко еще до начала войны в Украине находились за границей. После полномасштабного вторжения России в нашу страну певица начала выступать с благотворительными концертами в Европе, а Потап ведет информационную войну.

При этом поклонники убеждены, что проявлять любовь к своей стране, находясь за границей - неправильно. Неоднократно пользователи сети спрашивали, когда артисты вернуться на Родину и почему Потап не пошел служить в армию.

Отметим, сейчас Каменских находится в Праге, а где сам Потап - неизвестно.

"Я в Праге пою про Украину. Это как женат на одной, а люблю другую", "Так ты дома пой", "Люблю Настю... Но не люблю, когда мужчины прячутся за спинами женщин (я о Потапе), но ведь так же может я и не права... Может он сейчас для Украины тоже что-то делает... очень надеюсь на это", "Где Потап? На войне?", "Потап твой пошел на службу? Или в Испании прячетесь ещё?" - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Настя Каменских не сдержала эмоций на концерте, фанаты плакали вместе с ней.

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