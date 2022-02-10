Рэпер поздравил маму с днем рождения.

Украинский рэпер и продюсер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) поздравил свою маму Людмилу Потапенко с 64-летием и показал фото с ней.

Снимком музыкант поделился в своем Instagram.

"Мама и сын! С Днем Рождения! Мы тебя любим", – подписал он фото.

На снимке мама Потапа позирует не одна, а со своим внуком Андреем.

Многие пользователи в комментариях отметили, как молодо она выглядит в свои 64.

"Леша, помню твою маму, когда ходили в детский сад. Она была у нас тренером по плаванию, для меня она была эталоном красоты и элегантности!", "Вау. Это ваша мама? Шикарная женщина", "Очень молодая и красивая мама", "Невероятная", "Прекрасные", "Так похожи", "Они похожи. Особенно взгляд. Мудрая красивая мама".

В прошлом Людмила Потапенко – чемпионка мира по подводному плаванию. Много лет она работала тренером.

Читайте такжеРэпер Потап неожиданно высказался о Зеленском: что он сказалНапомним, ранее Потап сделал своему сыну Андрею недетский подарок на 13-летие, он подарил ему криптокошелек с биткоинами.

Вас также могут заинтересовать новости: