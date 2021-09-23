13-летний мальчик мечтал о криптокошельке уже давно.

Продюсер и солист группы MOZGI Потап сделал своему сыну Андрею недетский подарок. 13-летний мальчик получил на свой день рождения криптокошелек с биткоинами. По состоянию на 23 сентября 1 биткоин стоит свыше 1 миллиона гривень.

Об этом в программе "Зірковий шлях" рассказала бывшая жена Потапа Ирина Горовая.

По словам Горовой, сын давно хотел биткоины. Мальчик не говорил, что ему дарить на день рождения, однако Потап имеет с ним свои "мужские тайны". Бывшая жена певца рассказала о подарке для сына с улыбкой и отметила, что не вмешивается в отношения ребенка с отцом.

"Он хочет биткоины купить, у него уже свои планы, другого поколения. И это так прикольно. Папа, кажется, должен был подарить вот этот кошелек, биткоины, их какую - то часть", - призналась Горовая.

Сам Потап не комментировал недетский подарок для сына. Если он действительно купил сыну биткоины, то певец сделал таким образом большую инвестицию в будущее ребенка. Как известно, криптовалюта растет в цене, поэтому электронный кошелек с биткоинами легко может стать билетом в безбедную жизнь для мальчика.

Ирина Горовая и Потап - что известно

Ирина Горовая и Алексей Потапенко были в браке 13 лет - с 1999 по 2014 год. Их общему сыну Андрею уже исполнилось 13 лет, он родился в 2008 году.

О разводе Горовой и Потапа стало известно в 2016 году, однако на самом деле они разошлись еще за два года до этого. Певец и его бывшая жена сохранили дружеские отношения. Горовая даже была на свадьбе Потапа с Настей Каменских, которая состоялась в 2019 году. Туда она приходила с новым избранником.

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Автор: Полина Кузенко