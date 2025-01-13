Рэпера заподозрили в сотрудничестве с россиянами.

В прошлом известный украинский рэпер и продюсер Потап, а сейчас беглец, который в начале полномасштабного вторжения выехал за границу, объявил о своем возвращении на сцену. Артист сообщил, что планирует отправиться на первые за долгое время гастроли, которые состоятся не в Украине, а в США.

Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram. По его словам, он планирует выступить с русскоязычными хитами групп, которые он ранее продюсировал, а это "Потап и Настя", "Время и стекло", Mozgi. Кроме того, беглец заявил, что представит аудитории новый проект - Slavic Balagan.

"Привет, США! Как дела? Это ваш парень Потап! Мы едем к вам с туром самых популярных хитов! Лучшие песни от "Потап и Настя", "Время и Стекло", Mozgi и что-то кардинально новое от проекта Slavic Balagan. Не пропустите. Это будет весело", - сказал Потап.

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Концерты запланированы с 8 по 15 марта этого года. Рэпер хочет выступить в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Филадельфии и Майами. Как известно, сейчас в Лос-Анджелесе продолжаются лесные пожары, которые уничтожили большую часть инфраструктуры региона. Поэтому не факт, что планы беглеца осуществятся и город будет принимать звезд через два месяца.

Еще один интересный нюанс, как подметил Telegram-канал "Злива", концертный тур Потапа организует компания Event Cartel. До этого она устраивала выступления известных российских артистов, в частности, Михаила Шаца, группы "Порнофильмы", "Руки Вверх!". А выступить украинец хочет на площадках в клубах, которые позиционируют себя российскими. Сам рэпер информацию об этом пока не комментировал.

Напомним, ранее распространились слухи, что беглец Потап планирует вернуться в Украину и хочет устроить большой концерт. Блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники отметил, что рэпер уже ищет команду, которая поможет ему восстановить репутацию в Украине.

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