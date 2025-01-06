Стало известно, что у рэпера возникли финансовые трудности за рубежом.

У известного украинского рэпера Потапа, он же Алексей Потапенко, который в начале полномасштабного вторжения выехал за границу, возникли проблемы с деньгами. Поэтому беглец планирует вернуться в Украину и хочет восстановить свою репутацию здесь.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов на своем YouTube-канале. По его словам, продюсер сейчас сосредоточен на поиске новых источников финансирования своей жизни. Для этого он даже предложил сотрудничество дочери основателя известной в Украине сети супермаркетов - певице Анне Буткевич.

Как отмечает звездный обозреватель, Потап предлагает ей написать несколько песен и продвигать ее творчество. Деньги исполнителю нужны, чтобы вернуться в Украину, что он планирует сделать в ближайшее время.

Более того, Алексей даже размечтался о концерте в Украине и думает, что его здесь примут. В дополнение, рэпер, который отошел от дел музыкального лейбла Mozgi, а сейчас Pomitni, занимается поиском новой команды. Она ему нужна, чтобы "отбелить репутацию".

"Потап сейчас активно ищет новый источник финансирования его красивой жизни. Подкатывает к дочери основателя сети (супермаркетов - УНИАН). Хочет развести Аню Буткевич на написание песен для нее, формирование репертуара и создание креатива и промо. В случае, если Буткевич клюнет, Потап снова озолотится. А деньги ему нужны, потому что хочет вернуться в Украину скоро. Даже концерт хочет большой устроить. Подыскивает команду, которая сможет его отбелить. Леши нашептали, что самое время готовить почву для возвращения", - сказал блогер.

К слову, Потап выехал за границу еще в 2022 году. С тех пор он не высказывается о войне и лишь иногда публикует последствия обстрелов в своих соцсетях. За этих почти три года продюсер успел пожить в разных странах мира - от Европы до Америки и Африки.

Напомним, ранее Юрий Горбунов признался, общается ли с кумом Потапом во время войны. Ведущий также ответил, как часто они видятся сейчас.

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