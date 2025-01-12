Он резко высказался о рэпере.

Известный музыкальный журналист и продюсер Виталий Бардецкий ответил, почему Потап не сможет вернуться в украинский шоу-бизнес.

По его слова, рэпер, который с начала полномасштабного вторжения находится за границей, находится "вне контекста". Поэтому Потапу трудно понять, чего хочет аудитория, вкусы которой сейчас изменились.

"Он просто уже не понимает, что здесь происходит. Конечно, у него будет всегда какая-то аудитория видимо небольшая и маргинальная. Но на тот уровень, на котором был, он точно не вернется. Поп-музыка отличается тем, что ты, как автор, очень четко можешь почувствовать то, что людям нужно, а Потап уже находится вне контекста. Он пытается, я видел, как он делал попытки в TikTok. Он всегда очень четко мог понять, что надо аудитории, а тут он что-то забрасывает, и думает, что это сто процентов сработает, а все мимо кассы. И даже его сторонники говорят: "Вася, шо ты, гонишь?". Поп-музыка - это же не вечная музыка. Сегодня ты один раз не попал, второй раз не попал... и все", - сказал Виталий в интервью изданию nv.

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Музыкальный журналист добавил, что попытки рэпера выпускать песни во время войны не были успешными. А новые артисты, по словам Бардецкого, звучат более актуально.

"С точки зрения музыковедения, артисты, которые сейчас творят, оперируют совсем другим набором звуков и имеют уже иное звучание. Поэтому то звучание, которое предлагал Потап, на сегодня стало абсолютно архаичным. Особенно для младших поколений. Я думаю, что этот музыкальный артистический молодняк, который сейчас здесь развивается, придет с каким-то совершенно новым саундом".

К слову, известно, что Потап сейчас находится за границей, а именно в Испании. За более чем два года войны он неоднократно нарывался на критику от украинцев в сети, но не реагирует на нее. Более того, Алексей оборвал связи со многими коллегами, оставшимися в Украине.

Напомним, ранее Юрий Горбунов признался, общается ли с кумом Потапом во время войны.

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