Он заявил, что не будет прятаться, если ему вручат повестку.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, пообщался со своими подписчиками в Instagram и рассказал, поедет ли на фронт.

Так, одна из подписчиц на фоне хейта Потапа из-за его частых поездок за границу написала, что каждый должен быть на своем месте. Более того, она предложила создать петицию, чтобы артиста не отправляли на фронт.

"Он нам всем нужен в тылу. Пусть работает как певец и продюсирует других. Все должны быть "на своих местах"", - написала девушка.

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На этот комментарий отреагировал и сам артист. Он заявил, что если ему вручат повестку, он возьмет в руки оружие и встанет на защиту Украины.

"Никаких петиций. Призывают - иду. Я - мужчина, это долг. А пока я делаю то, что умею лучше всего", - написал Алексей.

Напомним, ранее стало известно о том, что Потап и Каменских уехали из Украины. Их "застукали" в аэропорту Варшавы. Как сообщили юзеры, супруги отправились в Барселону.

На это уже успел отреагировать блогер Богдан Беспалов.

"Возможно, солнышко и загар помогут растерянной, расстроенной, избитой жизнью звездной паре. Где-то заплакали Осадчая и Горбунов", - написал Беспалов.

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