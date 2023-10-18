Они уехали за границу.

Украинские артисты Потап и Настя Каменских решили немного отдохнуть за границей. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов со ссылкой на пользователей соцсетей.

В своем Telegram-канале он опубликовал фотографию подписчицы из самолета, на которой видно Потапа. Девушка рассказала, что рэпер вместе со своей супругой Настей Каменских прилетел в Барселону.

"Сегодня в шесть улетала из аэропорта "Шопена" в Барселону… и увидела на рейсе Потапа с Настей", - процитировал слова девушки Беспалов.

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Он добавил, что, вероятно, продюсер решил отдохнуть за границей после тяжелых недель в Украине.

"Возможно, солнышко и загар помогут растерянной, расстроенной, избитой жизнью звездной паре. Где-то заплакали Осадчая и Горбунов", - написал Беспалов.

Как отреагировали пользователи сети

"Бедненькие"

"И какого черта его выпустили?"

"Тю, даже не бизнес классом"

"До каких пор это будет продолжаться?"

Напомним, ранее Олег Кензов показал роскошную жизнь за границей и спел на русском. За это его захейтили в сети.

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