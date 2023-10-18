Украинские артисты Потап и Настя Каменских решили немного отдохнуть за границей. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов со ссылкой на пользователей соцсетей.
В своем Telegram-канале он опубликовал фотографию подписчицы из самолета, на которой видно Потапа. Девушка рассказала, что рэпер вместе со своей супругой Настей Каменских прилетел в Барселону.
"Сегодня в шесть улетала из аэропорта "Шопена" в Барселону… и увидела на рейсе Потапа с Настей", - процитировал слова девушки Беспалов.
Он добавил, что, вероятно, продюсер решил отдохнуть за границей после тяжелых недель в Украине.
"Возможно, солнышко и загар помогут растерянной, расстроенной, избитой жизнью звездной паре. Где-то заплакали Осадчая и Горбунов", - написал Беспалов.
Как отреагировали пользователи сети
- "Бедненькие"
- "И какого черта его выпустили?"
- "Тю, даже не бизнес классом"
- "До каких пор это будет продолжаться?"
Напомним, ранее Олег Кензов показал роскошную жизнь за границей и спел на русском. За это его захейтили в сети.