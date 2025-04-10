Артистка опубликовала ролик, которым снова подогрела слухи о разрыве с рэпером.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая ранее выпустила песню "Bloody Mary" о неудачных отношениях, снова подогрела слухи о разводе с известным рэпером и продюсером Потапом (Алексей Потапенко). Звезда показалась со слезами на глазах на новом ролике.

В своем TikTok исполнительница опубликовала видео, на котором продемонстрировала два состояния людей после растаивания. В частности, на первой части видео она появилась со слезами на глазах, а в подписи к ролику было указано: "Он разбил мне сердце". Таким образом знаменитость в очередной раз намекнула на проблемы в личной жизни.

В сети уже длительное время поговаривают, что звездные супруги больше не вместе, хотя и официально они не расторгли брак и не объявляли о разводе. Они не делятся совместными кадрами и не показываются на публике. Более того, недавно продюсер во время концерта за границей поцеловал другую и даже пошутил о разводе с Каменских.

После этого Анастасия показала кадры, на которых она выглядела счастливо. Вероятно, этим она намекала на то, что пережила разрыв и сейчас наслаждается своей жизнью. Однако, судя по подписи: "Я собрала обломки и создала себя заново", расставание было непростым для артистки.

К слову, Каменских и Потап заключили официальный брак в 2019 году. Общих детей у них нет. Рэпер утверждал, что у них в отношениях все хорошо и сейчас они якобы вместе живут за границей. Но поклонники уже три года подозревают их в разрыве отношений.

Артисту даже приписывали роман с другой. Ходили слухи, что он изменил жене с ее подругой и бывшей Позитива - дизайнером Анной Андрийчук. Официально эта информация осталась неподтвержденной.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов заявил, что Каменских требует официального развода с Потапом. Инсайдеры подслушали их разговор на повышенных тонах. По их словам, рэпер категорически против официального расторжения брака.

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