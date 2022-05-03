Пропагандистка ранее грубо высказалась в адрес звездной четы.

На днях российская пропагандистка Маргарита Симоньян назвала комика Максима Галкина "геем", а его брак с Аллой Пугачевой - прикрытием. Такое высказывание рупора Кремля не на шутку оскорбило звездную чету, и они не планируют спускать ей это с рук.

Так, светский обозреватель Артур Гаспарян заявил, что Симоньян придется ответить за сказанное. По его словам, влиятельные друзья Примадонны могут наказать пропагандистку.

Фанатские группы Пугачевой, в которые входят квалифицированные юристы, планируют призвать к ответственности Симоньян. Вероятно, ей придется предстать перед судом.

"Над Симоньян и Ко нависла грозовая туча серьезного судебного разбирательства. Готовится коллективный иск по обвинению в клевете и защите чести и достоинства", - сказал Гаспарян в комментарии МК.ру.

Напомним, ранее Маша Ефросинина отреагировала на "тотальный ср*ч" россиян из-за войны. Она прокомментировала поведение Маргариты Симоньян и ее "выпады" в адрес звезд, осудивших войну в Украине и не только.

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