Между Симоньян и Киркоровым разгорелся скандал.

На днях российская пропагандистка Маргарита Симоньян резко высказалась в адрес шоумена Максима Галкина, который осуждает войну в Украине. Она назвала его "геем", а брак с Пугачевой - прикрытием.

На это отреагировал экс-супруг Аллы Пугачевой - Филипп Киркоров. Он гневно обратился к Симоньян с вопросом, держала ли она свечку и какое имеет право публично очернять человека.

"Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека, чтобы очернять его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей?", - обратился Киркоров к Симоньян.

Ответ пропагандистки не заставил себя долго ждать. На своей странице в Twitter она "наехала" на Киркорова.

"А ваши бывшие родственники, Филипп, ср*т этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе", - написала Симоньян.

Напомним, ранее Потап призвал Симоньян говорить об ориентации Киркорова, Баскова и Лазарева, а не Галкина.

Вас также могут заинтересовать новости: