Уилл Смит ударил Криса Рока / Reuters

Американский стендап-комик Крис Рок в 2022 году на церемонии награждения "Оскар" получил пощечину от Уилла Смита за шутку о его жене Джаде. Тогда юморист неуместно высказался об "удивительной, очень короткой прическе" жены Смита, которая страдает от алопеции - заболевания, ведущего к выпадению волос.

"Вы все знаете, что со мной случилось, что мне дал пощечину Громило Смит. Меня ударил на церемонии "Оскара" этот вылупок. Люди спрашивают: "Было больно?" Болит до сих пор", - сказал сейчас Рок, пишет издание DailyMail.

Крис Рок решил развивать эту тему, и вспомнил публичное заявление жены Смита о том, что она ему изменяла.  

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"Уилл Смит практикует выборочное возмущение. Его женщина переспала с другом собственного сына… Она причинила ему гораздо большую боль, чем он мне. Конечно, я бы не говорил об этом. Но почему-то эти придурки выложили это в интернет. Я не понимаю, почему два талантливых человека сделали это", - сказал комик. 

На вопрос почему Рок ничего не сделал после того позорного случая на "Оскаре" он ответил, что родители не так его воспитывали. 

Уилл Смит ударил Криса Рока / Reuters

Напомним, Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию "Оскара" из-за его поступка.

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