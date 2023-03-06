В прошлом году церемония награждения кинопремией закончилась скандалом - ведущий Крис Рок пошутил о прическе жены Уилла Смита, за что актер отвесил ему пощечину.

Американский стендап-комик Крис Рок в 2022 году на церемонии награждения "Оскар" получил пощечину от Уилла Смита за шутку о его жене Джаде. Тогда юморист неуместно высказался об "удивительной, очень короткой прическе" жены Смита, которая страдает от алопеции - заболевания, ведущего к выпадению волос.

"Вы все знаете, что со мной случилось, что мне дал пощечину Громило Смит. Меня ударил на церемонии "Оскара" этот вылупок. Люди спрашивают: "Было больно?" Болит до сих пор", - сказал сейчас Рок, пишет издание DailyMail.

Крис Рок решил развивать эту тему, и вспомнил публичное заявление жены Смита о том, что она ему изменяла.

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"Уилл Смит практикует выборочное возмущение. Его женщина переспала с другом собственного сына… Она причинила ему гораздо большую боль, чем он мне. Конечно, я бы не говорил об этом. Но почему-то эти придурки выложили это в интернет. Я не понимаю, почему два талантливых человека сделали это", - сказал комик.

На вопрос почему Рок ничего не сделал после того позорного случая на "Оскаре" он ответил, что родители не так его воспитывали.

Напомним, Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию "Оскара" из-за его поступка.

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