Причина - громкий скандал на премии в этом году, где актер ударил по лицу ведущего.

С 8 апреля 2022 года вступило в силу решение о запрете посещения премии "Оскар" Уиллу Смиту. Запрет продлится десять лет - до 2032 года. Распространяется он не только на церемонию "Оскара", но и на другие мероприятия Академии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвида Рубина и Дона Хадсона.

Причина такого запрета - пощечина, которую Смитт отпустил ведущему Крису Року за шутку про жену Джаду Пинкетт-Смит о короткой прическе. Это случилоась 28 марта на 94-й церемонии вручения премии.

Крис Рок не растерялся и продолжил вести мероприятия, однако Уилл Смит и его супруга уже не были настроены так положительно. Рок не обращался к правоохранительным органам, а Смит позднее извинился.

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