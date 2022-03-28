Уилл Смит сегодня – настоящий ньюзмейкер из-за своего поступка на церемонии Оскар 2022.

Оскар 2022 не обошелся без скандала. В прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит ударил своего коллегу Криса Рока.

Так, Рок выдал неуместную шутку о жене актера, актрисе Джаде Пинкетт Смит. Он пошутил "об удивительной, очень короткой прическе" жены Уилла Смита, которая сейчас страдает от алопеции — аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос.

Также знаменитости устроили словесную перепалку, на момент которой пропал звук. Позже Рок сказал, что это была "величайшая ночь в истории телевидения".

Напомним, в ночь с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения главной кинопремией мира "Оскар 2022". Лучшим фильмом стал "Кода".

Лучшая мужская роль - Уилл Смит в фильме "Король Ричард". Отметим, что это - первый Оскар для актера. Выйдя на сцену за золотой статуэткой, актер расплакался и выступил с проникновенной речью о Ричарде Уильямсе, роль которого принесла ему заветную награду. Он отметил вклад фильма в темы семьи, спорта и самосознания темнокожего населения.

Лучшая женская роль - Джессика Честейн ("Глаза Темми Фэй").

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