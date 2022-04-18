Дамиано Давид со сцены выкрикнул: "Свободная Украина! F*ck Putin".

Итальянская рок-группа Maneskin поддержала Украину в войне, которую на нашей территории развязала Россия. На музыкальном фестивале Coachella солист группы Дамиано Давид со сцены выкрикнул: "Свободная Украина! F*ck Putin".

Кроме того, 18 апреля на этом же фестивале Maneskin исполнили песню "Gasoline", отрывок из которой посвящен Украине.

"Как вам спится ночью

Как вы закрываете оба ваших глаза

Живете со всеми этими жизнями

Что в ваших руках

Одиноко стоя на холме

Используя топливо для убийства

Мы не будем стоять на месте

Смотрите на нас, танцуйте

Мы будем танцевать на бензине", - поется в треке.

Напомним, ранее группа Maneskin записала новый сингл в поддержку Украины. На видео, опубликованном на официальном YouTube-канале группы, кадры участников сменяют картины разрушенных городов Украины.

Своим видео Maneskin призвали поклонников со всего мира помочь Украине и беженцам.

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