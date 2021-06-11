Участница шоу "Холостяк-11", бывшая порноактриса Анастасия (известная как Адель Асанти) призналась, что прибегла к пластической операции.
Читайте такжеПорноактриса из Днепра неожиданно покинула шоу "Холостяк-11" (фото)В своих "историях" в Instagram она рассказала, что сделала липосакцию боков и моделирование ягодиц.
По словам девушки, после перенесенного COVID-19 она набрала 4 лишних килограмма и месяц не могла заниматься спортом.
"Поэтому я решила себе сделать липосакцию и липомоделирование. И уже вот прошло 7 дней, ягодицы зажили, и теперь я хочу их показывать, потому что у меня тонкая талия и красивая объемная попа", - сказала Настя и показала результат операции.
Участие Анастасии в проекте "Холостяк-11"
Анастасия (Адель Асанти) пришла на шоу в поисках любви. Девушка не стесняясь рассказала о своей профессии - она снималась в порнофильмах.
Девушку многие называли едва ли не самой искренней участницей проекта. Собственно, это и стало причиной ее ухода из шоу: она была поражена лицемерностью некоторых претенденток на сердце Михаила Заливако.
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