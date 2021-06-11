Девушка показала фотографию, на которой демонстрирует свои "новую" фигуру, позируя спиной к камере.

Участница шоу "Холостяк-11", бывшая порноактриса Анастасия (известная как Адель Асанти) призналась, что прибегла к пластической операции.

Читайте такжеПорноактриса из Днепра неожиданно покинула шоу "Холостяк-11" (фото)В своих "историях" в Instagram она рассказала, что сделала липосакцию боков и моделирование ягодиц.

По словам девушки, после перенесенного COVID-19 она набрала 4 лишних килограмма и месяц не могла заниматься спортом.

"Поэтому я решила себе сделать липосакцию и липомоделирование. И уже вот прошло 7 дней, ягодицы зажили, и теперь я хочу их показывать, потому что у меня тонкая талия и красивая объемная попа", - сказала Настя и показала результат операции.

Участие Анастасии в проекте "Холостяк-11"

Анастасия (Адель Асанти) пришла на шоу в поисках любви. Девушка не стесняясь рассказала о своей профессии - она снималась в порнофильмах.

Девушку многие называли едва ли не самой искренней участницей проекта. Собственно, это и стало причиной ее ухода из шоу: она была поражена лицемерностью некоторых претенденток на сердце Михаила Заливако.

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Автор: Ольга Робейко