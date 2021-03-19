Девушка решила уйти из проекта из-за поведения некоторых соперниц.

В 3 выпуске проекта "Холостяк" Алиса пригласила Михаила Заливако на личное общение. Из-за этого ее соперницы начали обсуждать план мести за ее спиной. Насте (известной как порноактриса из Днепра с псевдонимом Адель Асанти) это очень не понравилось. Девушка заявила, что ей не совсем комфортно находится в такой атмосфере.

Читайте также"Холостяк-11": что ждет зрителей в 3 выпуске шоу (фото, видео)Анастасия заявила "холостяку", что не хочет оставаться в таком коллективе, ее угнетает обстановка лицемерия.

Михаил предложил ее переехать в другой дом, но девушка отвергла такое предложение и покинула проект.

"Я лучше уйду сейчас, чем потом в слезах, когда влюблюсь в Мишу", - сказала напоследок Настя.

Напомним, во втором выпуске "Холостяка-11" проект покинули сразу 9 девушек.

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Главным героем шоу "Холостяк-11" стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.

Также мужчина занимается спортом, любит экстрим. Как рассказал Михаил, на проект он пришел за любовью.

Ведущий проекта - Григорий Решетник.

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Автор: Ольга Робейко