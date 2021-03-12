Девушка объяснила, почему пришла на романтический проект.

На шоу "Как выйти замуж" пришла самая эпатажная участница проекта "Холостяк-11" Анастасия из Днепра, более известная как порноактриса Адель Асанти.

Читайте такжеВедущий "Холостяка" рассказал о сексе на проектеПо словам девушки, она в порноиндустрии уже 4 года. Она участвовала в обнаженных фотосессиях, снималась для Playboy.

Свой приход на шоу "Холостяк" девушка объяснила так: "В глубине души я хочу быть любимой".

Как рассказала Анастасия, желание стать порноактрисой пришло к ней, когда ей было 16 лет. Она призналась, что удалила гланды, чтобы орально доставлять мужчинам удовольствие.

Настя уверяет, что сейчас она приняла решение покинуть карьеру порноактрисы.

"Холостяк-11" 1 выпуск: кто оставил шоу

В пятницу, 5 марта, телезрители увидели 1 выпуск романтического реалити "Холостяк-11", главным героем которого стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако.

Традиционно знакомство "холостяка" с участницами прошло в формате первой вечеринки.

В шоу после первого выпуска остались все девушки. Таким образом, Михаил решил "переписать" правила проекта.

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Автор: Ольга Робейко