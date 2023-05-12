Певица и ее избранник эмоционально махали руками и не скрывали раздражение.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес устроила скандал со своим избранником - актером Беном Аффлеком. Все это произошло публично, на премьере фильма "Мать", в котором снялась звезда.

Скандал попал на фото, которые вскоре появились в TikTok. Джей Ло и Аффлек были очень раздраженными. Актер и его избранница активно жестикулировали.

В чем была причина ссоры - неизвестно. Однако это случилось прямо перед выходом пары к прессе и фанатам. Они попытались скрыть факт скандала.

Видео дня

После эмоционального разговора Джей Ло и Аффлек вышли к журналистам с улыбками. Они мило держались за руки, обнимались. Актер даже целовал певицу, своим поведением они показывали, что между ними нет конфликтов.

Автор видео также напоминает о прошлых ссорах звездной пары. Уже не один раз их "ловили" в момент эмоциональных разговоров. Не так давно Аффлек получил нагоняй от Джей Ло на Грэмми. Тогда певица просила его быть более дружелюбным.

Джей Ло и Аффлек - что известно об отношениях пары

Более 18 лет назад Джей Ло и Аффлек встречались, они были помолвлены, но затем расстались. Однако в 2022 году певица и актер снова сошлись.

Летом прошлого года Джей Ло и Аффлек тайно поженились. Осенью появились слухи о том, что пара оказалась на грани развода. СМИ писали, что Лопес и Аффлек ссорятся из-за того, что их родители не могут найти общий язык. У пары немало проблем, что сильно беспокоит их друзей.

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