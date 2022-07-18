Это свершилось спустя многие годы!

Американские звезды Дженнифер Лопес и Бен Аффлек 16 июля связали себя узами брака. Церемония бракосочетания прошла в Лас-Вегасе, на ней присутствовали только самые близкие люди.

Об этом сообщает TMZ.

Сообщается, что церемония была тайной. Информацию об их свадьбе подтвердило приближенное к паре лицо, хотя сами они пока никак не комментируют это событие.

Впрочем, поклонники ждали эту новость очень много лет. Лопес и Аффлек начали встречаться еще в начале 2000-х годов. В 2003 они объявили о помолвке, но уже через год расстались, так и не сыграв свадьбу.

Через какое-то время Лопес вышла замуж за музыканта Марка Энтони, которому родила двоих прекрасных деток. А Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер. Но ни у одной из пар отношения так и не сложились.

Спустя много лет Лопес и Аффлек сошлись. Первое время они скрывали свое воссоединение, но позже таки признались в своих чувствах друг к другу. Они много времени проводят вместе, путешествуют и отдыхают в загородных коттеджах.

И вот в 2022 году свершилось то, чего ждали многие их поклонники. Пара узаконила свои отношения.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес поддержала Украину в войне.

Вас также могут заинтересовать новости: