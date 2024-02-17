Они вместе с возлюбленной устроили гендер-пати.

Украинский певец Илья Парфенюк (сценический псевдоним Parfeniuk), который известный по песням "Відриваючись", "Провела екскурсію", "Забий" и другим композициям, уже совсем скоро станет отцом. А недавно вместе со своей возлюбленной они устроили гендер-пати и опубликовали видео в Instagram.

Влюбленные поднялись на крышу дома и держали в руках черный шар со знаками вопроса и цветные дымовые шашки.

Сначала они сделали видео черно-белым, однако, когда уже был заметен цвет, то показали всем поклонника, что он розовый, то есть у них будет девочка.

Радостные будущие родители поцеловались и подписали это трогательное видео так:

"Очень любим и ждем тебя, наша маленькая вселенная".

Кстати, любимая певца - блогерша Симбочка - находится уже на последних неделях беременности. О своем пополнении пара впервые рассказала в декабре прошлого года. А похже выяснилось, что они официально поженились еще летом 2023 года.

Напомним, звездные супруги Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева тоже готовятся к гендер-пати. Но пока идет подготовка, они рассказали, что планируют партнерские роды и рожать ребенка в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: