Комаров уже готовит заявление в Киберполицию.

Ведущий популярного тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров предупредил подписчиков о мошенничестве – неизвестные использовали его лицо, чтобы "разводить" пользователей соцсети.

Об этом журналист написал в Facebook.

"Мошенники не впервые используют в интернете мое имя и фото, вводя людей в заблуждение и воруя деньги", – пожаловался телеведущий.

Автор "Мир наизнанку" продемонстрировал скриншот одного из таких фейков. Мошенники даже разместили ложные отзывы от якобы "счастливчиков".

"Схема стандартная: в фотошопе дорисовывают на фотографиях, где у меня в руках телефон или лист бумаги, какую-то информацию о "розыгрыше", "подарках", "бесплатной раздаче денег", - пояснил Комаров.

Он подчеркнул, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".

"Деньги просто так не раздают. Мошенники обманывают людей, используя доверие к известным персонам. Официально заявляю: не имею никакого отношения к таких "разводам". Если видите в сети, что Дима Комаров якобы предлагает где-то зарегистрироваться, и он за это перечислит деньги – это ложь", – заявил телеведущий.

Комаров призвал людей как можно больше информировать о случаях мошенничества и делиться своим досадным опытом с другими: "Поделитесь постом, разместите в сториз. Люди прочтут, будут знать, предупредят своих детей. Можно отправлять жалобы на такие разводы".

Он добавил, что уже готовит заявление в Киберполицию.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова