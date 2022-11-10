Слава Демин получил волну критики после интервью с Алиной Шаманской.

Известного украинского телеведущего Славу Демина раскритиковали за хайп на звездах, которые уехали в Россию и молчат о войне. После интервью с Алиной Шаманской ему написали множество негативных комментариев о том, что упоминаниями ASTI и Тодоренко он повышает себе рейтинг.

Телеведущий такие обвинения отрицает. Он ответил, что главная причина частого упоминания таких артистов - попытка донести аудитории почему же этих артистов стоит перестать слушать. Вот что еще сказал Демин:

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"Хочу объяснить, зачем я поднимаю тему предателей, на примере ASTI. Эта певица до сих пор находится на первых ступенях прослушиваний в украинском ITunes. Вы, те украинцы, которые до сих пор слушаете ее песни, должны знать, кто она, и что деньги за ваши прослушивания идут на налоги п*раши. Потом из этих налогов там покупается оружие. Именно для этого я постоянно рассказываю вам о тех, кто в самый трудный момент предал Украину".

Также ведущий "Люкс ФМ" добавил, что он сам уже давно перестал слушать русскую музыку.

Напомним, недавно Слава Демин намекнул, что Алина Гросу рассталась с бойфрендом-россиянином.

Также УНИАН писал, что Слава Демин обвинил некоторых звезд в заработках под прикрытием благотворительности.

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