Конкретных имен ведущий не называл.

Украинский телеведущий Слава Демин рассказал, что некоторые звезды зарабатывают деньги, прикрываясь благотворительными мероприятиями. Конкретных имен он не называл. Об этом стало известно в его авторской программе "Слава+" для "Люкс ФМ".

"Насколько мне рассказывали, и в том числе некоторые организаторы. Организаторы берут определенный процент этих благотворительных концертов себе за организацию, некоторым артистам, кто не готов выступать бесплатно, они платят определенный гонорар. Возможно неполный, но он все равно есть. Остающиеся деньги идут уже на помощь. Вот так это работает и сейчас многие артисты ездят по концертам и пишут: часть заработанных денег пойдет на помощь ВСУ, детям и т.д.", - поделился Демин.

Отметим, ранее звезда Playboy Даша Астафьева рассказывала о том, что ей известны подобные случаи среди коллег. По словам Дарьи, некоторые звезды пользуются тем, что в стране такое сложное положение, и зарабатывают на этом. Она также не называла конкретных имен.

Напомним, Горовая рассказала, сколько сейчас зарабатывает Дорофеева, Позитив и другие. По ее словам, многие звезды работают за еду.

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