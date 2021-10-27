По словам 74-летней певицы, звание народной артистки Украины помогает ей получать на 20 процентов большую пенсию.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко рассказала, что получает пенсию размером в 15 тысяч гривень. Также певица рассекретила сумму наибольшего гонорара, который получала за свое выступление.

В интервью программе "33 за 3", которую ведет жена Дмитрия Комарова - Александрой Кучеренко, легенда украинской сцены призналась, какова сумма ее прожиточного минимума. По словам 74-летней певицы, звание народной артистки Украины помогает ей получать на 20% большую пенсию. Так, ежемесячно Матвиенко получает 15 тысяч гривень пенсии.

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Также звезда рассекретила, что самый большой гонорар, который она получала за выступление в своей жизни, составлял 10 тысяч долларов. На сегодня это равняется примерно 264 тысячам гривент.

Кроме этого, артистка также призналась, что за свой возраст до сих пор не успела разобраться в любви, а больше всего ей бывает стыдно за то, что она иногда может быть слишком эмоциональной.

К слову, Нина Митрофановна ответила и на вопрос, что ее больше всего раздражает в современном шоу-бизнесе.

"Человеческое обнажение. Надо совесть иметь", - отметила певица.

Напомним, с 1 октября 2021 года размер минимальной пенсии для граждан 75-80 лет в Украине составляет 2 500 гривень. Это при наличии страхового стажа 20-25 лет и более.

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Автор: Виктория Гордиенко