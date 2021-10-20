Маленькая Нина подняла настроение своей бабушке на весь день.

5-летняя внучка украинской певицы Нины Матвиенко, которую назвали в честь звездной бабушки, подняла настроение с самого утра не только ей, но и всей Украине.

Так, в сети появилось видео, на котором маленькая Нина подбегает к бабушке и кусает ее за ягодицы. Реакция Матвиенко-старшей - бесценна. Изначально сработал эффект неожиданности и она испугалась, а затем сама начала дурачиться вместе с ребенком.

"Это любовь", "Вот так внуки развлекают бабушек", "Супер", "Клевый ролик", "Какие же вы классные", - пишут поклонники.

Нина Матвиенко - украинская певица, которая успешно гастролировала во многих странах мира, таких как Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Канада, Мексика, США.

С 2004 года принимает активное участие в политической жизни страны. После смены политической власти на Украине в 2014 году выступила с критикой Евромайдана и его лидеров. В ноябре 2014 года назвала гибель людей на Майдане и на востоке страны геноцидом нации.

В 1971 году вышла замуж за художника Петра Гончара. Пара имеет троих детей - сыновей Ивана и Андрея и дочь Антонину. Сыновья пошли по пути отца, оба они - художники. В 2005 году Иван Матвиенко постригся в монахи. Её дочь Антонина Матвиенко продолжает дело матери, поёт в ансамбле, принимала участие в конкурсах.

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Автор: Диана Могилевич