На момент смерти певице было 80 лет.

Легендарная французская певица и актриса, икона поп-культуры Франсуаза Арди ушла из жизни в возрасте 80 лет. Знаменитость много лет боролась с раком.

Печальное известие сообщил сын исполнительницы - певец Томас Дютронк. В своем Instagram он опубликовал архивную фотографию с родным человеком и написал: "Мама ушла...".

Как пишет The Guardian, артистка болела лимфомой (рак крови) более 20 лет. За это время она прошла немало курсов химиотерапии, что позволило ей прожить с болезнью столько времени. В 2015 году Арди временно ввели в искусственную кому после того, как состояние звезды ухудшилось. С тех пор она имела проблема с дыханием, потреблением пищи и почти не могла говорить.

В 2021 году Франсуаза выступила за внедрение во Франции эвтаназии - умышленное прекращение жизни быстрым и безболезненным способом. Она отмечала, что запрет эвтаназии, делает ее страну негуманной.

Уже в 2023 году певица заявила, что больше никогда не сможет петь.

"Я постоянно испытываю проблемы с дыханием и задыхаюсь, не говоря уже о бесконечных носовых кровотечениях. Я не боюсь умереть, но я очень, очень боюсь страдать", - рассказывала исполнительница.

Чем известна Франсуаза Арди

Свою певческую карьеру артистка начала в 16 лет, когда ей подарили первую гитару. С тех пор поп-звезда начала писать собственные песни и выступать с ними. Также она ходила на прослушивание к музыкальным лейблам.

Свою первую композицию "Tous les garçons et les filles" Арди представила в далеком 1961 году, которая разошлась двухмиллионным тиражом. Она стала настоящим хитом, который возглавил мировые музыкальные рейтинги.

Франсуаза также представляла Монако на конкурсе "Евровидение-1963" с песней "L'amour s'en va". Тогда она заняла 5 место.

В 2006 году Французская академия наградила исполнительницу Большой медалью французского шансона. В 2023 году она оказалась среди 200 величайших певиц всех времен по версии американского журнала Rolling Stone. Стоит заметить, что Франсуаза единственная артистка из Франции в этом списке.

Напомним, ранее ушел из жизни звезда "Крепкого орешка-2" актер Том Бауэр.

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