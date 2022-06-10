В конце июня она планирует спеть в Праге.

Украинская артистка Оля Полякова, которая вела и ведет активную гастрольную деятельность, участвуя в благотворительных концертах, завершила тур по США. Теперь она планирует выступить в Праге. Мероприятие запланировано на конец июня 2022. Об этом звезда оповестила в своем Instagram-блоге.

"Где бы мы ни были, сколько добра не видели и что бы ни ели, мы все хотим одного - вернуться домой! Пусть будет Украина, пусть будет победа, пусть будет мир как можно скорее. Если весь мир этого будет просить, то Бог нас обязательно услышит!", - высказалась звезда.

Она отметила, что все заработанные на мероприятиях деньги направлены на помощь украинским военным, которые мужественно обороняют свою страну на позициях.

Напомним, Полякова назвала Соловьева и Скабееву соучастниками войны и сказала, что "их нужно расстрелять".

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