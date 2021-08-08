Певица планирует выступить в Одессе 16 и 17 августа.

Опальная певица Ани Лорак анонсировала на своей страничке в Instagram два концерта, которые она проведет в Одессе 16 и 17 августа.

"Мои любимые! Мы так ждали нашей встречи. Счастлива сообщить, что 16 и 17 августа в Одессе, в клубе ITAKA, пройдут 2 незабываемых шоу, где прозвучат лучшие песни, а также ваши любимые хиты на украинском языке. Считаю дни. Хочу обнять вас моей музыкой", - написала певица.

Только вот жители Украины совсем не рады такому ее "возвращению". Напомним, уже несколько лет Лорак живет и работает в России.

"Что, в России больше никто не слушает? Только на птицефабрики приглашают? Надеюсь, концерты будут сорваны", "Можете не приезжать, тухлыми яйцами забросают", "Надеюсь, наши одесситы запаслись тухлыми яйцами и помидорами", - пишут комментаторы под анонсом концерта.

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Отметим, стоимость билетов на выступление певицы варьируется от 900 до 7,5 тысячи гривен. Они уже есть в продаже.

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Автор: Диана Могилевич