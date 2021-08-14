Певица опубликовала в Instagram новый снимок.

Опальная певица Ани Лорак поделилась с подписчиками новым снимком с пожеланиями.

Фото Лорак опубликовала в своем Instagram.

"Всем хорошего уютного вечера в кругу любимых людей", – подписала певица снимок.

Некоторые поклонники отметили, что исполнительница копирует образ известной американской актрисы Дженнифер Лопес.

Другие же просто восхитились ее красотой и пожелали ей в ответ хорошего вечера:

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Автор: Катерина Шварц