Поклонники телеведущего продолжают скупать товары с его изображением.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал в Instagram сториз, на которой его отметил поклонник.

Так, на снимке молодой человек позирует с подушкой с изображением своего кумира - Дмитрия. Интересно, что фото для печати фанат выбрал забавное. Гордон там предстал в желтых шортах и синей футболке. Вероятно, в таком образе он сфотографировался во время занятий спортом.

Также поклонник лаконично подписал кадр: "Спать с вами одно удовольствие".

Отметим, что подушки - это не единственный товар с изображением телеведущего. Также в интернете продаются чашки, вещи, сумки, коробки с конфетами.

Читайте такжеАктер с самым большим в мире пенисом похвастался сексом со знаменитостямиНапомним, ранее жена Дмитрия Гордона, Алеся Бацман, засветилась в компании известного доктора Евгения Комаровского. Судя по фото в сети, они решили немного отдохнуть от рабочих будней и весело провести время вечером.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич