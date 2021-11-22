Алеся Бацман провела вечер с Евгением Комаровским.

Супруга украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона, Алеся Бацман, опубликовала в своем инста-блоге фотографию, на которой позирует с известным доктором Евгением Комаровским.

В кадре Бацман предстала в белой курточке и шапке от всемирно известного бренда Giorgio Armani. А вот Комаровский появился перед камерой в темном пуховике и кепке.

Читайте также"Даже смешно": Оля Полякова в платье с высоким разрезом попала в конфуз (видео)Кроме того, знаменитости сидели за столом, на котором стояло множество рюмок с алкогольным напитком, а рядом еще две бутылки спиртного.

"Доктор уже готов, я ещё держусь", - с юмором подписала фото Бацман.

"Хороший разогрев", "Главное, что под присмотром доктора", "Женщины сейчас покрепче мужчин", "Доктор аж глаз прищурил", "Лучше доктора держите", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон рассмешил курьезным фото с женой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич