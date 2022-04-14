Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену концерта.

Российский комик Нурлан Сабуров сейчас находится в США, где выступает со своим стенд-апом. На нескольких концертах он попадал в скандалы из-за войны в Украине.

Зрители неоднократно спрашивали его мнение по поводу войны, на что Сабуров отмалчивался. Еще один конфликт возник, когда украинку с флагом на лице не пропустили на концерт.

А во время последнего выступления он и вовсе оскандалился тем, что неудачно пошутил по поводу убитых оккупантами украинок.

Такое поведение не понравилось представителям украинской диаспоры, поэтому они приложили максимум усилий, чтобы все концерты Сабурова были отменены. Первым от его концерта отказался Чикаго.

"Концерт путинского клоуна в Чикаго отменён! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время" (вероятно чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Это благодаря давлению украинской диаспоры, как минимум двух Консулов Украины, Украинского Национального Конгресса, и огромного количества "благодарных" зрителей Сабурова. Друзья в Чикаго - вы крутые! Вы - невероятные. Активно помогали люди из Украины и Европы", - написал в сети представитель украинской диаспоры.

Также пользователи сети добавили, что объединившись мы сможем победить в войне, которую развязала Россия и свергнуть Путина с поста президента.

"Действуйте! Весь мир готов "отменять" Россию и пророссийских клоунов всех мастей. Все эти сабуровы, малышевы, овечкины и прочие пропагандисты - их пропутинским взглядам больше нет места на нашей планете. Ноль терпимости ко всем, кто за путинский режим и тем, кто молчаливо его поддерживает. Друзья, если вы видите, что можно что-то улучшить, что можно каким-либо образом помочь Украине или как-то помочь отменить рашизм, но вы боитесь, что не потянете это в одиночку - просто начните действовать! К вам обязательно подключатся единомышленники, и вместе уже можно будет отменить всех этих путинских клоунов. Точно так же, как мы отменяем Сабурова в Америке, в самом буквальном смысле", - добавил представитель украинской диаспоры.

Напомним, ранее российский комик Сабуров оскандалился неудачной шуткой об убитых украинках.

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