Ани Лорак / фото instagram.com/anilorak
Опальная певица Ани Лорак показала, что предпочитает носить летом в жаркую погоду.
Фото нового лука исполнительница поделилась в Instagram.
"Шорты – моя любимая одежда летом", – подписала она снимки.
"В такую жару шорты – самое то, они очень классно смотрятся", "Похудела", "Шикарная", "Красавица, вам идёт абсолютно все, не описать словами восхищение от ваших фотографий", "Стильно, модно, как всегда", С вашими ногами грех не любить шорты".
Ани Лорак / фото instagram.com/anilorak
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