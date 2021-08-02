Певица позировала в черном топе, светлых шортах и шлепанцах.

Опальная певица Ани Лорак показала, что предпочитает носить летом в жаркую погоду.

Фото нового лука исполнительница поделилась в Instagram.

"Шорты – моя любимая одежда летом", – подписала она снимки.

"В такую жару шорты – самое то, они очень классно смотрятся", "Похудела", "Шикарная", "Красавица, вам идёт абсолютно все, не описать словами восхищение от ваших фотографий", "Стильно, модно, как всегда", С вашими ногами грех не любить шорты".

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Автор: Катерина Шварц