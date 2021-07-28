Лорак похвасталась фигурой / instagram.com/anilorak
Опальная певица Ани Лорак, которая собралась с концертом в Одессу, раззадорила сеть новым фото в купальнике.
В кадре Лорак позирует возле бассейна, стоя на коленках. Для такого отдыха певица выбрала раздельный купальник бронзового цвета, в который едва вместила свою пышную грудь.
"Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив", - подписала снимок Лорак.
"Это просто взрыв", "Просто Дива", "Нереально красивая", "Какой загар", "Очень горячо", "Что за пожар вы здесь устроили?", "Шикарно", - комментируют поклонники фото певицы.
Лорак показала фигуру / instagram.com/anilorak
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