Певица продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.

Опальная певица Ани Лорак, которая собралась с концертом в Одессу, раззадорила сеть новым фото в купальнике.

В кадре Лорак позирует возле бассейна, стоя на коленках. Для такого отдыха певица выбрала раздельный купальник бронзового цвета, в который едва вместила свою пышную грудь.

"Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив", - подписала снимок Лорак.

"Это просто взрыв", "Просто Дива", "Нереально красивая", "Какой загар", "Очень горячо", "Что за пожар вы здесь устроили?", "Шикарно", - комментируют поклонники фото певицы.

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Автор: Диана Могилевич