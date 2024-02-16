Модель написала свое возмущение под скандальным постом актрисы.

Украинскую топ-модель Алину Байкову возмутили странные высказывания Меган Фокс относительно украинских женщин. Напомним, недавно актриса под фото из клуба написала так: "Я выглядела, как украинская надувная кукла". Затем она извинилась и подчеркнула, что ее неправильно поняли, но это уже не спасло ее от скандала и критики подписчиков.

Поэтому Байкова тоже не смогла промолчать и оставила свой комментарий у Меган на странице.

"Подруга, помечтай! И продолжай стараться! Но пока ты остаешься маленькой путинской шл*хой", - написала Алина под постом.

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Далее модель опубликовала это у себя на странице в Instagram и отметила актрису. Она решила расписала все свои эмоции по поводу Фокс.

"Как же задолбали эти безмозглые с*ки, которые пытаются выглядеть, как украинские надувные секс-куклы. Потому что быть похожей на украинок - это нереально. Для этого надо иметь, как минимум, мозги и сердце, чтобы функционировать... Даю гарантию, что она тупая", - высказалась Байкова.

Напомним, ранее Алина Байкова раскритиковала известную модель Марианну Фонсеку, которая поддержала Украину, но потом "продалась" россиянам и снималась для их журнальных обложек.

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