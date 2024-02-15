Актриса заявляет, что ее неправильно поняли.

Известная американская актриса и модель Меган Фокс попала в скандал из-за своего высказывания об украинках. Обсуждение вызвало фото, которое она обнародовала в Instagram 15 февраля.

Накануне в сети обнародовали снимок из ночного клуба, где Меган Фокс позирует вместе со своим женихом Machine Gun Kelly, певицей Тейлор Свифт и ее бойфрендом Трэвисом Келси. Фанаты звезды написали, что ее внешность очень изменилась.

В ответ Фокс обнародовала другое фото со следующей подписью: "О боже, ребята, посмотрите, как я изменилась... Я совсем не выгляжу так. Оказывается, это была лишь теневая фотография с мобильного телефона, где я выглядела как украинская надувная кукла. На самом же деле я выгляжу как одна из тех супер-дорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии".

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Некоторые комментатиры возмутились сравнением и отметили, что такие слова оскорбляют украинских женщин. Она ответила, что имела в виду совсем другое.

"Украинские женщины очень крутые, поэтому, по моему мнению, надувные куклы также были бы крутыми. Пусть девушка пошутит ради черта", - написала Фокс.

Скандальные высказывания других звезд:

Как сообщал УНИАН, летом датский режиссер Ларс фон Триер раскритиковал намерения передать Украине американские истребители F-16, отметив, что жизнь россиян в этой войне "также имеют значение".

После волны возмущенных комментариев от украинцев он пояснил, что "всем сердцем поддерживает Украину", однако хотел "констатировать очевидное".

Также ранее рэпер A$AP Rocky показал в сети украшение в виде танков, которые формируют букву "Z" - символ войны РФ против Украины. Впоследствии он удалил свой пост.

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