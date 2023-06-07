Марианна Фонсека решила сниматься для модных изданий РФ.

Украинская топ-модель Алина Байкова "распекла" известную манекенщицу из Бразилии. Ее возмутила позиция девушки, которая сначала поддерживала Украину, а теперь снимается для российских глянцевых обложек.

Байкова говорила о Марианне Фонсека, которая представляет известные бренды, такие как Dior и Lancome. Она является значимой персоной в мире моды.

Украинская модель опубликовала в Stories скриншоты глянцевых обложек РФ, на которых недавно появилась Фонсека. По словам Байковой, она не ожидала, что ее коллега так поступит.

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"Вчера Россия взорвала украинскую гидро и электростанцию! Ужасная экологическая и гуманитарная катастрофа. А поддерживавшая Украину Марианна Фонсека с гордостью публикует новую обложку российского журнала. Есть что-то, чего я не понимаю в этой жизни?" - заявила Байкова.

Также она оставила ссылку на пост бразильской модели, который та публиковала весной 2022 года. Тогда Фонсека посетила премьеру фильма "Элвис" и встретилась там с Байковой.

На премьере украинка подарила ей желто-голубую ленту. В знак поддержки нашей страны Фонсека ее приняла. Сама модель отмечала, что для нее это очень важно.

Теперь же Фонсека ничего не говорит о нашей стране. На ее странице в Instagram действительно можно заметить, что она стала сниматься для российских модных изданий.

Кто такая Марианна Фонсека

Марианна Фонсека - известная модель из Бразилии. Ей 33 года, а свою карьеру она начала в 15 лет. Модель рекламирует купальники и выходила на подиумы, представляя наряды от известных брендов.

Напомним, ранее топ-модель Байкова "послала" Путина на Каннском фестивале, из-за чего ее пытались прогнать с ковровой дорожки.

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