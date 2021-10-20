У артиста диагностировали COVID-19.

Российский актер Сергей Безруков заразился коронавирусом. Его госпитализировали в Москве.

Об этом он сам сообщил в своем Instagram.

"Ну вот, и я приболел. Ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать", – написал он.

Обновлено. В Instagram-сторис Безруков объяснил, что его болезнь протекает легко, но лечь в больницу ему пришлось, потому что он не мог самоизолироваться:

"Я бы ушел на удаленку, но мне некуда, так как у меня в квартире нет отдельной комнаты, плюс у меня дети маленькие. А дача находится слишком далеко от Москвы".

Как известно, актер Сергей Безруков регулярно гастролирует по временно оккупированному Россией украинскому Крыму.

Читайте такжеПевица Алена Апина попала в "черный список" МинкультаВ 2015 году Безрукову запретили въезд в Украину, как тому, кто "представляет угрозу национальной безопасности". Он внесен в так называемый "черный список", который составляет Минкульт Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

А в 2017 году актер попал в базу "Миротворца" за посещение Крыма.

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Автор: Катерина Шварц